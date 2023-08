Delta Onderwijs scoort goed, maar wel zorgen over tekort aan leerkrachten

Jumbo Boxtel ook gedupeerd door brand bij buur ’t Lambertje: naar schatting bijna 100.000 euro schade

BOXTEL - De brand bij cafetaria ’t Lambertje in winkelcentrum Oosterhof in Boxtel heeft eigenaren Mari en Ingrid van de Laar zwaar geraakt. Maar ook bij de buren, de Jumbo supermarkt, laat de brand flinke sporen na. Er is naar schatting bijna 100.000 euro schade.