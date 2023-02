Den Bosch en de Watersnoodramp: evacués in de veemarkthallen en knooppunt voor hulpgoederen

De carna­valsklucht van toneel­groep Genesius is terug en natuurlijk in het Hellemonds

HELMOND - Toneelgroep Genesius doet het al zo’n jaar of vijftig: met carnaval een klucht opvoeren. En altijd in het Helmonds dialect. Het publiek verwacht dat ook, zegt Wim van Wetten. Na een gedwongen afwezigheid is de klucht terug.

31 januari