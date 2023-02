Den Haaykaant blaast flink in de bus met historisch mooie optocht: ‘We hebben groter dan normaal uitgepakt’

Bredase carnavals­vier­ders Debby en Lianne druipen af, drukte jaagt ze uit het centrum: ‘Het was chaos, echt niet veilig’

BREDA (KIELEGAT) - Het was zo druk in de binnenstad van Breda zaterdag, dat het voor Debby Biemans en Lianne Kleinjan niet leuk meer was. Biemans kon de stad niet meer in en Kleinjan is weggegaan omdat ze zich onveilig voelde. ,,Ik was zelfs in paniek.”