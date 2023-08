Den Hoek Vooruit pakt flink uit met vier dagen feest rondom 90-jarig bestaan: talkshow, voetbal en muziek

Bloemenvel­den staan vol in bloei in deze pluktuin: ‘Dit is een emmer vol vreugde’

WASPIK - Het is een graad of twintig, droog. Kennelijk ideaal weer om gewapend met een mesje een emmer met bloemen te vullen. In de bloeiende velden in een pluktuin in Waspik zoeken oma Rianne en Jette Sterk naar de mooiste exemplaren. ,,Je weet bijna niet wat te kiezen.”