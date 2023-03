Derde overvaller aangehouden, 15-jarige fotografeert hem in haar tuin in Rijsbergen: ‘Hij viel in paniek in het zwembad’

indebuurt.nl Hoera: het Stoffencir­cus in Bergen op Zoom gaat dit jaar wél door

Jahoor, de knoop is doorgehakt: het Stoffencircus in Bergen op Zoom in maart 2023 komt er echt! Op zaterdag 25 maart strijkt de stoffenmarkt na jaren van afwezigheid weer neer op de Grote Markt.