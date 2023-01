DESK maakt karwei tegen Vuren af nadat duel eerder werd gestaakt, Willem II en Drunen delen de punten

Astense molen De Oostenwind staat op omvallen, maar is voorlopig gestut: wat is er aan de hand?

ASTEN - Met een in het oog springende stellage wordt standerdmolen De Oostenwind in Asten sinds vorige week woensdag gestut. Dat is nodig om te voorkomen dat het rijksmonument omvalt, legt molenaar Geert van Stekelenburg uit.

17:40