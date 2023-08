Deskundigen denken dat pilletje wél helpt en dus moet Tilburgse brandstichter naar een tbs-kliniek

Wie een ov-fiets wil, grijpt in Breda regelmatig mis: ‘Het is helaas een succesver­haal’

BREDA – Van jaarlijks honderdduizend ritten in 2004 naar vijf miljoen ritten nu: de ov-fiets is ook in Breda mateloos populair. Reizigers grijpen daarom regelmatig mis. Een snelle oplossing lijkt echter niet in zicht: ,,Het blijft een lastige puzzel.”