Deurne doet niets tegen gif op Neerkants lelieveld: ‘Ga maar in gesprek met akkerbouwer’

Brandweer heeft hulp nodig om koe uit sloot in Boxtel te halen

BOXTEL - De brandweer moest woensdagochtend een koe uit een sloot in Boxtel halen. Het dier was te ver het weiland uit gelopen en zo in de droge sloot langs het Hooibrugpad gevallen. Brandweerlieden moesten de koe met hijsbanden op de kant tillen.