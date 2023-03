Deurnenaar bekent doodsteken moeder (43) in Asten

Zogenaamde kinder­vriend uit Tilburg doodde uit lust, ‘het beest­mensch’ vermoordde Ria (10) en Annie (13)

OISTERWIJK/TILBURG - Mensen zagen hem als kindervriend, maar kostganger Theo van Berkel bleek een lustmoordenaar. In 1941 beroofde hij op de Kampina de 13-jarige Annie Remken van het leven. Ook bekende hij de moord op zijn buurmeisje Ria Pagie (10) uit Tilburg. Nu is er een boek en een documentaire over ‘het beestmensch’.