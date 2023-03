Deurnese politiek zwijgt na geblunder rond huisvesting arbeidsmigranten

Erna en Paul de Kort studeerden samen af, werkten samen 70 jaar in de zorg en gaan nu met pensioen

TILBURG - Opgeteld werken ze ruim 70 jaar in Tilburg in de zorg: Erna en Paul de Kort. Zij als huisarts in De Blaak, hij als neuroloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Ze studeerden op dezelfde dag af en gaan nu samen met pensioen. ,,We treffen elkaar in Santiago.”