Deze veranderingen wil NS doorvoeren in nieuwe dienstregeling voor Breda

Celstraf­fen geëist van 2,5 jaar, maar slordighe­den in het dossier leveren drugskoe­riers minder straf op

GOIRLE/BREDA - Het vervoer van 5000 xtc-pillen en 4 kilo ketamine komt twee in Goirle gesnapte Belgen ‘slechts’ te staan op taakstraffen, een boete en grotendeels voorwaardelijke celstraffen. De rechtbank in Breda constateert onzorgvuldigheden in het dossier en ziet het vervoer van ketamine niet als misdrijf.