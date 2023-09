Deze winkel in Bergen op Zoom gaat verder onder een nieuwe naam

update Koninklij­ke onderschei­ding voor vrijwilli­ger Piet Gielen van zwemvereni­ging Lutra

HELMOND - Bij zijn afscheid van zwemvereniging Lutra is de 73-jarige Piet Gielen vrijdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gielen was dertig jaar vrijwilliger. Hij begon in 1993 als jurylid bij het synchroonzwemmen.