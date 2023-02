Deze zoete winkel vind je nu op een andere plek in de Bossche binnenstad

indebuurtZoetekauwen opgelet! Het Honingshuis, de winkel vol met de favoriete potjes van Winnie de Poeh, vind je nu niet meer aan Het Verguld Harnas. De winkel is namelijk verhuisd. Waar moet je nu heen voor je honingijs, potjes honing of stroopwafel met honing?

De zoete winkel is verhuisd naar de Ridderstraat 16. Ondernemer Jan Snijders legt uit: “We hadden een tijdelijk contract voor het vorige pand en daar komt nu wat anders. Gelukkig hebben wij ook een mooie nieuwe locatie hier in de Ridderstraat.” Het Honingshuis zit in het pand waar je eerder de Heische Hoeve vond.

Naast honing verkoopt Jan ook snoep, koeken en ijs, op basis van honing natuurlijk. Maar je kunt hier ook terecht voor verse stroopwafels die gemaakt zijn van – je raadt het al – honing. Je komt in de winkel ook verschillende theesoorten en confituren (ofwel jam) tegen. Zoals je merkt, teveel om op te noemen mét honing.

Volledig scherm De binnenkant van de nieuwe winkel, foto: Het Honingshuis.

Proeven

Jan: “We hebben natuurlijk heel veel verschillende soorten honing, bijvoorbeeld ook Manukahoning, bekend om de geneeskrachtige werking. We laten mensen graag proeven van de verschillende soorten. Als een pot nog dicht is, maken we ‘m gewoon open.” Dat geldt ook over de theesoorten, die kunnen ook geproefd worden.

Het is nog niet bekend wat er in het oude pand van het Honingshuis zal komen.

