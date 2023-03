Die vinger is echt! En er komt nog geluid uit ook: ‘Dit kan zo in een horrorfilm’

Huis en Haard Fons en Kaatje leven tussen de verzamelin­gen in Boxtel: ‘Het bleek een opknaphuis te zijn’

BOXTEL - De voordeur gaat open en daarachter begint een wondere wereld vol prenten, schilderijen, beelden en allerhande andere objecten. Van Flipje uit Tiel tot houten eendjes. Overal is wat te zien in het originele huis van Fons (69) en Kaatje (64) van Asten aan de statige Burgakker in Boxtel.