Alex van L. ging op avontuur met legertruck: pas toen hij om startkabels vroeg werd hij aangehouden

DEN BOSCH - Zelf noemt hij zich onderzoeksjournalist en hij is trots op het punt dat hij juni dit jaar heeft gezet . Maar deskundigen noemen hem psychotisch en ontoerekeningsvatbaar. Het OM wil daarom dat de man die deze zomer een legertruck stal en daarmee huis hield, in een kliniek wordt opgenomen.

Wat begon als een standaard oefening op de hei, mondde voor legerplaats Oirschot op 12 juni uit in groot alarm. Iemand reed met een gestolen legertruck dwars door Poort Zuid heen de openbare weg op. Met de aanslagen in Frankrijk in het achterhoofd, en die dag een concert van Guus Meeuwis in het PSV-stadion op het programma, leek het onvoorstelbare plots erg dichtbij.

Dat bleek anders. Op de hei had de Veldhovense Alex van L. (21) die ochtend zijn auto, waar hij in slaapt, vastgereden. Op zoek naar hulp stuitte hij op de soldaten die hun rugzakken op een hoop hadden gegooid. Toen hij er later nog eens langskwam was er niemand bij en, uit nieuwsgierigheid, nam hij er een mee.

Er zaten alle pasjes in van een sergeant en diens sleutelbos. Alex ging op avontuur. Met de legerpas liep hij zomaar het kazerneterrein op. Aan de bos zat een loper voor Scaniatrucks. Hij vond zo'n gevaarte en reed wat rondjes op het verkeersoefenterrein. Hij 'zet zich graag in voor de maatschappij' en maakte zich al eerder zorgen om veiligheid van defensieterreinen. Ook Eindhoven Airport is volgens hem zo lek als een mandje.

BMW-proefrit

En zo ontstond het idee te zien hoe ver hij kon gaan. Hij reed dwars door de poort heen. Bij een tankstation at hij een broodje, ging toen naar een BMW-dealer in Woensel waar hij met de ID-kaart van de sergeant een proefrit los kreeg met een mooie bak. Hij wilde alles journalistiek vastleggen maar had geen telefoon. Daarom probeerde hij met een pinpas bij Vodafone een abonnement af te sluiten maar daar bleek hij de pincode niet te kennen.

Op naar vrienden in Geldrop. Die stuurden hem geschrokken weg. Een auto had de truck echter vast geparkeerd. Omdat er kinderen liepen wilde hij niet moeilijk doen en gaf die wagen 'een zetje', waarop die weer een volgende auto beschadigde.

Van L. toog terug naar de legerbasis. Militairen hadden daar de poort inmiddels gerepareerd, waarop hij hem opnieuw aan flarden reed. Op de basis zelf wilde hij een laadbak op de truck trekken. Dat haalde de accu niet. En pas toen hij om startkabels vroeg, werd hij aangehouden.

Illuminati

Het was allemaal met de beste bedoelingen, vertelde hij de verbaasde rechters maandagochtend. Het ging hem om veiligheid en om ID-fraude, een soort onderzoeksjournalistiek. De rechtbank zag meer in onderzoeken op het Pieter Baan Centrum. Hij gelooft in UFO's en een complot van de Illuminati en de Vrijmetselaars die op gruwelijke wijze de overbevolking willen verhelpen. Hij heeft ADD maar bestrijdt dat zelf met amfetamine, daar wordt hij rustig van.