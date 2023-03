Dienstenmarkt brengt organisaties en hulpvragers bij elkaar in Sint-Oedenrode: Voedselbank is bekend, maar steunouders weer minder

Inge Schouwink vertelde dat het spreekuur Geld en Zo van Welzijn de Meierij op woensdagen in de bibliotheek een succes is. ,,Wij helpen bij betalingsachterstanden en bij het invullen van lastige formulieren. Maar we hielpen in 2022 ook 96 gezinnen om energietoeslag aan te vragen. En momenteel komen mensen om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.”

Veel middelen beschikbaar

De dienstenmarkt armoede werd voor het eerst in Sint-Oedenrode gehouden. ,,We hebben ook scholen, KBO’s, dorpsraden en thuiszorgorganisaties uitgenodigd. Zij kunnen verbindingen leggen of doorverwijzen. We brengen ook hulporganisaties met elkaar in contact zodat ze weten wat de ander doet en bij elkaar kunnen aankloppen om bijvoorbeeld financiële steun. Het lijkt soms dat er overlap is maar toch heeft ieder weer een andere doelgroep. Uiteraard kunnen mensen terecht bij de gemeente maar de stap is vaak te groot”, weet Frank van Geffen. Hij is voorzitter van het platform.