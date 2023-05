Diessen schudt wakker door enorme explosies plofkraak

MET FOTO'S Vanuit splinter­nieuw hoofdkan­toor langs de A59 (mét museum) is autogigant Van Mossel klaar om Europa te veroveren

WAALWIJK – Operatie Benelux is nagenoeg afgerond. De Van Mossel Automotive Group heeft in elke regio een dealer, schadeherstelbedrijf en leasemaatschappij. Nu stapt het bedrijf verder Europa in. Vanuit een gloednieuw en gigantisch hoofdkantoor in Waalwijk.