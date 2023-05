Dieven op vouwfietsen strippen BMW's en Mercedessen voor onderdelen in Tilburg

Oude school Hoogstraat wordt gesloopt, maar me­ga-Jum­bo komt er niet

ROOSENDAAL - Met een krachtige grijper wordt de oude school aan de Hoogstraat in Roosendaal momenteel tegen de vlakte gewerkt. Ondertussen is het afwachten hoe het gebied rondom de Jumbo er straks uit ziet. Wat al wel duidelijk is: er komt geen megasupermarkt.