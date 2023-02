Dieven proberen kruisbeeld in Luyksgestel van sokkel te trekken: ‘Ze reden dwars door de heg met een shovel’

Jubileumop­tocht in Gemonde lééft, ook al is de stoet wat kleiner

GEMONDE - Ook al is de jubileumoptocht in het 55-jarige Mullukzuipertjesland (Gemonde) korter dan normaal, toch zit de sfeer er goed in. ,,Het bouwen van de wagens kwam wat moeilijk op gang na corona, maar iedereen wilde het wel”, legt Stefan Bekkers van CV De Roesterkrabbers uit.