Dino Halilovic verlaat FC Den Bosch

Gender en identiteit door Mariken Heitman

SINT-OEDENRODE –‘Gender’ en ‘identiteit’ zijn belangrijk in de boeken van schrijfster Mariken Heitman. Op vrijdag 3 februari om 20.00 uur vertelt zij in de Knoptoren over haar werken. Haar debuutroman, De Wateraap, verscheen in 2019. Voor haar tweede roman Wormmaan, ontving zij de Libris Literatuur Prijs.

