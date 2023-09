Dion ligt al wakker van 80 goederentreinen per dag, maar dat worden er straks 140: ‘Het huis kraakt gewoon’

Willem II-trai­ner Robbemond snapt onvrede, maar voelt niet veel druk: ‘Ik lees niks’

Willem II-trainer Reinier Robbemond was vooral teleurgesteld, maar vond dat zijn ploeg wel alles had gegeven in het restant van het zondag gestaakte thuisduel met NAC. Beide ploegen scoorden een keer, maar het leed was zondag al geschied. Luttele uren na het verloren duel (en dit interview) werd duidelijk dat Willem II per direct afscheid neemt van Robbemond.