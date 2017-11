Dirkje (2) is doodziek, waar blijft haar medicijn?

BREDA - Dirkje heeft een ernstige spierziekte. Haar radeloze ouders wachten met smart op het medicijn dat in andere landen al is toegelaten, maar in Nederland nog niet. ,,Dit wil je niet begrijpen."

Blonde krullen, vrolijke kwetter. Iedereen houdt van Dirkje. Tweeënhalf is zij nu. En ongeneeslijk ziek.

Volledig scherm Dirkje (2) met broer Teun (6) thuis op de bank in het Bredase Ginneken. © peter van trijen/pix4profs

Dirkje heeft de spierziekte SMA2, net als nog 35 kinderen van ongeveer deze leeftijd in Nederland. Door een mankement in haar gen-systeem, maakt ze zelf niet genoeg SMN-eiwit aan dat motorische zenuwcellen in leven moet houden. Spieren worden dunner en dunner...

Vonnis

Volledig scherm © peter van trijen/pix4profs Toen haar ouders Patty en Antoine vlak voor kerst vorig jaar het vonnis hoorden van de neuroloog en daarna beduusd vroegen wat dat voor haar toekomst betekent, zei die slechts: ,,U moet maar denken dat u een hele lieve dochter heeft...’’



Compleet tegen het zere been van Patty Wijnen (40) en Antoine van Groesen (41) die zich niet neerleggen bij de gedachte dat hun dreumes gaat kampen met vergroeiingen omdat ze niet genoeg kan bewegen, in een rolstoel belandt en tot haar vroege dood verpleging nodig zou hebben.



Patty zocht contact met tientallen neurologen over de hele wereld, zat dag en nacht op internet om te proberen hun dochter in een internationale test of programma te krijgen. Vergeefs. ,,En ondertussen zagen we Dirkje achteruit gaan, staan lukte niet meer. Dat is niet te accepteren. Ze móet geholpen worden.’’

Spinraza

Zo hoorden ze over het medicijn Spinraza van de farmaceutische fabrikant Biogen. Injecties met dit middel brengen eiwitproductie op gang, waardoor de spierkracht weer toeneemt. Spinraza is inmiddels door de bevoegde instanties FDA in de Verenigde Staten en de EMA van de Europese Commissie goedgekeurd.

,,Het werkt, verzekeren professoren ons. Dirkje zal er niet door genezen, maar wel sterker worden en fysieke functies behouden die anders op korte termijn verloren gaan. Het wordt het verschil tussen deelnemen aan een samenleving of tot de dood verzorgd worden door een samenleving. Het is alleen gruwelijk duur: een kwart miljoen per jaar’’, weet Antoine.

83.000 euro per prik in de ruggenmerg, drie keer per jaar. Inmiddels ex-minister Edith Schippers vroeg het Zorginstituut Nederland afgelopen mei om advies: is Spinraza effectief voor SMA2-patiënten en wat mag het kosten? Het antwoord laat nog op zich wachten, meldt het Zorginstituut de Bredase familie en de behandelaars van Dirkje in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Minstens nog vier maanden.

,,Maar die tijd hebben we helemaal niet! Elke dag telt. Voor Dirkje, maar ook die andere kinderen. Je hebt een doodziek kind, maar belandt in stroperige ambtenarij’’, verzucht de eigenaar-directeur van een groothandel.

Volledig scherm Haar ziekte trekt een zware wissel op het Bredase gezin Van Groesen-Wijnen. Dat koestert de momenten dat het relatief goed gaat met Dirkje. © peter van trijen/pix4profs

Ze zagen Dirkje voor de zomer danig verslechteren. Metingen wezen uit dat de spierkracht drastisch afnam. Via via belandde het gezin in Frankrijk waar een neuroloog in een streekziekenhuis bereid bleek Dirkje in augustus met Spinraza te behandelen. Gratis ook nog. ,,Een speld in een hooiberg. We bleven vechten en benaderden de hele wereld. Vaak deksel op de neus, maar deze arts verdient een standbeeld. De Fransen hebben ons kind om humanitaire redenen behandeld, dat is daar ook wettelijk toegestaan. Jammer genoeg is deze oplossing niet voor iedere patiënt in Nederland weggelegd. Best raar, dat je een buurland moet smeken voor een behandeling.’’

Spectaculair

Volledig scherm Dirkje knapte in een maand tijd flink op van enkele injecties met het medicijn Spinarza die zij in een Frans ziekenhuis kreeg. Ze kan nu wél zelfstandig staan aan haar speelkeukentje. © peter van trijen/pix4profs Het resultaat van die paar Franse ruggenmergprikken is volgens Patty spectaculair. ,,Dirkje kon daarvoor alleen nog maar ondersteund zitten. Kruipen werd moeilijker. Nu kan ze een kwartier aan haar speelkeukentje staan, krijgt ze vertrouwen en probeert stapjes te doen. Voor ons is dat ongelooflijk mooi.’’



Daarom knaagt het des te meer dat het middel in Nederland tot dusver slechts beschikbaar is voor evensbedreigde SMA1-patiënten en nog niet voor de lichtere variant die Dirkje draagt. ,,Het is voor ouders onverteerbaar dat er een medicijn is dat deugt, dat in andere landen wel al wordt vergoed en hier achter slot en grendel blijft.’’



Ze vrezen dat het vooral met de prijs te maken heeft. Dat kleine groep patiënten de dupe wordt van een principiële kwestie over dure medicijnen.En dat het met Spinraza dezelfde kant opgaat als met het medicijn Orkambi tegen de dodelijke taaislijmziekte waarover jaren is gesteggeld omdat het kabinet de prijs te hoog vond. Die fabrikant, Vertex, zakte volgens ingewijden tijdens de onderhandelingen wel aanzienlijk.



Juridisch medewerker Gustaaf Ganpat van het Zorginstituut snapt dat het voor de ouders van Dirkje 'niet aanvaardbaar' is dat het mogelijk nog maanden duurt voordat het advies wordt uitgebracht aan de nieuwe zorgminister, Hugo de Jonge. ,,Maar wij hebben in dit land nu eenmaal afgesproken dat we dit soort processen zorgvuldig en transparant doen. Om te zorgen dat we de juiste medicijnen vergoeden tegen aanvaardbare prijzen. Voor Orkambi was het bedrag (170.000 euro per jaar, jb) echt te hoog. Dat zou ten koste van andere zorg zijn gegaan. Sommige prijzen zijn absurd hoog. Dat ligt met medicijnen gevoelig, maar het moet wel voor iedereen redelijk blijven. Daar waken wij voor.’’

Onderhandelen

Volgens algemeen directeur Dorota Mazurkiewicz van Spinraza-fabrikant Biogen valt met haar best te onderhandelen over het medicijn dat een kapitaal aan ontwikkelingskosten vergde. ,,Wat ons betreft kan het snel. Spinraza is goed, dat vinden ze al in veel landen. Maar de prijs blijft altijd lastig bij middelen tegen zeldzame ziekten. Er hangt toch een bedrag aan en we moeten ook in nieuwe medicijnen kunnen blijven investeren.’’

De Biogen-baas weerspreekt dat de farmaceutische industrie inhalig zou zijn ten koste van zieke kinderen als Dirkje. ,,Wij hebben met dit middel al zeshonderd patiënten gratis laten behandelen. Biogen hoopt begin volgend jaar over de prijs te kunnen gaan onderhandelen met het ministerie. Ik begrijp dat dat sneu is voor Dirkje, maar dat hangt niet alleen van ons af.’’

Volledig scherm Dirkje met broer Teun (6), moeder Patty Wijnen (40) en vader Antoine van Groesen (41). © peter van trijen/pix4profs

Ondertussen loopt het ongeduld in het Bredase Ginneken dus op. Patty en Antoine hebben inmiddels een ander huis gekocht in Ulvenhout waar hun dochter straks zo nodig met een rolstoel uit de voeten kan. Ze blijven alles en iedereen met noodkreten bestoken. Hij overweegt desnoods een kantoor in Frankrijk te openen om te wonen en werken en via de Franse zorgverzekering het medicijn wél vergoed te krijgen, zolang dat hier nog niet is geregeld.