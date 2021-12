Discussie over ongevaccineerde serveerster irriteert Oisterwijkse horeca

OISTERWIJK - Kan een serveerster van een horecazaak bezoekers om een QR-code vragen als zij zelf niet gevaccineerd is? Die vraag van een klant van eetcafé De Tijd in Oisterwijk zorgde vrijdag voor ergernis en discussie. Een duidelijk antwoord is niet zo makkelijk.