Dit is het programma van het Festival van het Levenslied 2023

'Huilen is voor jou te laat, ik kom niet meer. Wacht maar niet op mij, het is de laatste keer.' Dat zingt Corry Konings, maar zeker niet over het Festival van het Levenslied. Natúúrlijk is ons Corry weer van de partij. Zij treedt samen met andere toppers van het Nederlandse lied op tijdens het bekende festival. Dit is de line-up van de editie van 2023.