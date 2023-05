Dit is het uitzicht vanaf de toren van de Sint-Jan: ‘Gaan dit de komende honderd jaar niet meemaken’

Agenten mishandeld door dronken vrouw op vlucht­strook: ‘We zetten onze veiligheid op het spel’

DEN BOSCH - Een vrouw loopt ’s avonds op de vluchtstrook van de A59 in Den Bosch. Na een waarschuwing bij 112 proberen twee gealarmeerde agenten haar in veiligheid te brengen. Dat valt verkeerd. Want de vrouw verzet zich en mishandelt ze alle twee.