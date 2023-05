Dit is hoe de eerste teams uit 's-Hertogenbosch dit weekeinde speelden

met historische foto's Heel voorzich­tig zoeken naar granaten van in 1944 ontplofte munitie­trein op ‘bommen­spoor’ Antwerpen-Roosendaal

ESSEN - Twee granaten en tien ontplofte hulzen. Dat is het resultaat van de sanering van het ‘bommenspoor’ in Wildert in Essen. Het stukje spoor kreeg die naam omdat tijdens WOII op die plaats een Duitse munitietrein tot ontploffing werd gebracht door de geallieerden.