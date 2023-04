Dit kun je doen op Koningsdag in de gemeente Steenbergen

Zonder verbinder Rian maakt Perpleks er nog steeds een feest van: ‘We begonnen na haar overlijden min of meer opnieuw’

UDENHOUT – Zonder de grote ‘verbindster’ viert Zanggroep Perpleks uit Udenhout het uitgestelde 25-jarig jubileum. Rian Mallens richtte het koor mee op, maar overleed in 2007. ,,Dat jaar was wel breekpunt voor de groep. We moesten ons herpakken.”