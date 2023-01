Dit voorjaar een terrasje pakken op het Jan Gielenplein in Oudenbosch

Varkenshou­der inderdaad schuldig aan stinkende drek in badkamer van buurman

OISTERWIJK - Een varkenshouder in Heukelom heeft inderdaad illegaal op het riool geloosd. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Oisterwijk. Bij omwonende Dré van Hal stroomde destijds de drek via het putje de badkamer in. Hij verwees meteen naar zijn buurman die varkens houdt.

23 januari