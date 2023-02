Dit zijn de beste restaurants van Tilburg volgens de Gault&Millau 2023

indebuurt.nlWaar in Tilburg kun je het lekkerst eten? Dat onderzochten de juryleden van de restaurantgids Gault&Millau. Hun conclusie: bij vier restaurants in de stad zit je goed. Heel goed. Zij staan allemaal in de nieuwe gids van Gault&Millau, die maandag 13 februari werd gepresenteerd.

Over Gault&Millau

De restaurantgids van Gault&Millau is te vergelijken met de Michelingids. Wel met een belangrijk verschil: restaurants worden bij Gault&Millau symbolisch bekroond met koksmutsen in plaats van sterren. Hoeveel koksmutsen een restaurant krijgt, hangt af van een aantal factoren. Zo is de smaak van de gerechten natuurlijk belangrijk, maar ook de ontvangst, adviezen voor wijn, sfeer en nog veel meer.

Negentien categorieën

In totaal hebben 850 restaurants in Nederland de gids gehaald, 75 daarvan staan er voor het eerst in. Dat geldt niet voor de vermelde Tilburgse horecaplekken. De restaurants zijn onderverdeeld in negentien categorieën, waaronder beste groenterestaurant, beste cocktailbar, maar ook mooiste terras en beste sommelier.

Monarh

Monarh is het eerste Tilburgse restaurant dat je in de gids terugziet. Het team met onder andere chef Paul Kappé en maître-sommelier Ralph Kappé mag heel trots op zichzelf zijn. Dit restaurant scoort hoger dan voorgaande jaren en verdient een derde koksmuts. De jury zegt over Monarh: “Leuke, verleidelijke hapjes openen de debatten met onder meer een eigentijdse variante van zuurkoolstamp en als slot van deze parade aan amuses een crème van gerookte eidooier afgedekt met schuim van vadouvan waarin mosterdzaadjes verwerkt zijn.”

Hofstede de Blaak

Ook bij Hofstede de Blaak kan de champagne gepopt worden; het restaurant staat in de nieuwe gids van Gault&Millau. In het juryrapport staat: “De inrichting mag wat statig lijken, de sfeer is gemoedelijk en we voelen ons dadelijk in dit stemmig decor helemaal opgenomen. Drie bereidingen van langoustine versterken nog dat aangename gevoel. Verwerkt in bisque met groene curry smaakt naar nog, kort gebakken met pompoen en verder op smaak gebracht met kaffir limoen is een voltreffer en langoustine geplet als tartaar met asperges, cantharellen en bergamot zorgt voor een verfrissende beleving.”

De Houtloods

De jury was ook onder de indruk van De Houtloods. Het restaurant aan de Burgemeester Brokxlaan is sinds de opening in 2015 een begrip in Tilburg. Binnen een jaar behaalden ze een Bib Gourmand en inmiddels staat De Houtloods al jaren in de Gault&Millau. In het juryrapport van 2023 staat: In deze houtloods uit 1867 ingericht als eigentijds restaurant met open keuken is de menukaart opgebouwd in smaaktypen in plaats van gangen: van licht over kruidig naar rijk en zoet & kaas. Uit het kruidige segment kiezen we voor smaakvolle langoustines bereid met zuurkool en spitskool. Heilbot met hollandaisesaus krijgt met ansjovis een ingetogen umamitoets. Pittige époisses combineert goed met aardappel en venkel als hartig en sterk aromatisch nagerecht. Alle gerechten zijn mooi gedefinieerd en verschijnen netjes opgemaakt op tafel.

La Nouvelle Auberge

Ook La Nouvelle Auberge staat in de nieuwe gids. De jury benoemt de prachtige omgeving in het bos. Het uitzicht op die plek, versterkt de relaxte sfeer volgens het jurypanel. Chef Ralph Blaakenburg krijgt een shout-out. “Chef Ralph Blaakenburg kookt klassiek Frans met een moderne twist. In de oven gedroogde watermeloen vormt de basis van een vegetarische tartaar die traditioneel is aangemaakt en verrijkt is met sorbet van watermeloen. Dikke scholfilet is voorzien van zeer sappige cuisson en krijgt een rustiek garnituur mee van gefrituurde kappertjes, artisjok, girolles, kruidenolie van bieslook en roomsaus met lichte bouillonsmaak.”

Volledig scherm De inrichting van restaurant La Nouvelle Auberge © Auberge du Bonheur

