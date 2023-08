Dit zijn de buren bij wie het gras altijd groener is: ‘Niet om te bluffen, maar ik ben best een handige Harry’

Overleden wijkagent Cleijsen liet zich niet alleen zien als er rotzooi was

BOXTEL - ,, Ik ben als wijkagent een brug tussen de bewoners en de politie. Dus ik vind dat ik me niet alleen moet laten zien als er rotzooi is.” De in het afgelopen weekeinde na een ziekbed overleden Ad Cleijsen (68) was in hart en nieren een politieagent, meer dan veertig jaar lang tot twee jaar geleden in Boxtel.