Docent Wim trots op eigen bier van De Rooi Pannen: ‘Brouwen doe je niet in een paar uurtjes’

Maashorst gaat op zoek naar nieuwe locaties voor woonwagens, vraag is groot

MAASHORST - De gemeente Maashorst gaat op zoek naar nieuwe standplaatsen en locaties voor mensen die het liefst in een woonwagen willen wonen. Uit een vorig jaar uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de vraag naar zo'n plek groot is. Maashorst heeft nu nog twee kampjes, een in Uden en een in Schaijk.