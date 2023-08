Documentairemaker gefascineerd door buitenbeentjes

Mysterie in Den Bosch: waar blijven de Oekraïense vluchtelin­gen?

DEN BOSCH - De borden staan hoog opgestapeld, de wc’s ogen okselfris en matrassen liggen al op de bedden. In de Rijnstraat in Den Bosch is alles klaar voor de komst van tachtig Oekraïense vluchtelingen. Alleen: ze zouden er al op dinsdag zijn. Waar blijven ze?