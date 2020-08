Dode bij ongeluk De Rips, auto over de kop geslagen

UPDATE Precies een jaar geleden 40,7 graden, deze zaterdag een kletsnatte avond

25 juli Vandaag precies een jaar geleden zaten we er iets anders bij dan nu. Het was namelijk zweten geblazen. Terwijl we nog bijkwamen van het warmterecord op 24 juli, was het een dag later weer raak. De temperatuur steeg voor het eerst tot boven de 40 graden. Het heetst werd het in Gilze en Rijen met maar liefst 40,7 graden.