Dode katten in vuilniszakken, politie Tilburg start onderzoek: ‘Kopjes waren ingeslagen’

De vuilniszakken zaten in verschillende containers. Een buurtbewoner: ,,Ik zag in mijn container een stuk of zeven zakken zitten die niet van mij waren. Ik had ze er net uit gehaald toen de vuilniswagen aan kwam rijden.”



Een vuilnisman maakte een van de zakken open en daarin bleek een dode kat te zitten. ,,Bizar", zegt de buurtbewoner. ,,Het stonk verschrikkelijk en ze leken wel bevroren.”



De medewerker van het BAT alarmeerde na de vondst in de Daendelsstraat zelf de politie. In totaal lagen er twintig vuilniszakken, waarin ook kattenbakvulling zat.



,,We zijn op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien of camerabeelden hebben", zegt een politiewoordvoerster. ,,Aanknopingspunten voor een opsporingsonderzoek.”