Dode man ligt al dagen in uitgebrande flat, hoe kan dat?

Slachtoffer van een brand die niemand heeft opgemerkt.



Terugdenkend moet dat volgens de naaste buren donderdag zijn gebeurd. ,,Toen rook ik een brandlucht in ons portaal. Ik dacht dat ze op het dak met een reparatie bezig waren. Het kan ook dat mijn eten iets was aangebrand. Totaal niet gedacht dat er brand bij de buurman zou zijn. Niet bij stilgestaan’’, zegt de buurvrouw, die geen contact had met haar alleenstaande buurman.



Toen de buurvrouw zaterdagavond thuiskwam, was de brandlucht nog steeds niet weg. Haar vriend: ,,Toen zag ik ineens dat er roet zat aan de rand van de deur van de buurman. Ik heb voorzichtig gevoeld of de deur warm was, want dan zouden we naar beneden zijn gevlucht. Dat was niet het geval. We hebben de brandweer gebeld.’’