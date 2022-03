Dode man onder verdachte omstandigheden aangetroffen in Brabants weiland

Veel boetes voor trucks op industrie­ter­rein in Uden: ‘Hij kán gewoon niet zo hard hebben gereden’

UDEN/ VEGHEL - Sinds wanneer kan een vrachtwagen 100 km/u, of zelfs nog harder? Op een stukje industrieterrein in Uden waar je maar 50 mag. Na een rotonde. De ene na de andere chauffeur krijgt een dikke vette boete of dreigt zelfs z’n rijbewijs kwijt te raken.

5 februari