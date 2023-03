Dodelijk incident in Etten-Leur bij GGZ, man wordt verdacht van doodslag

Gedoe in Geerpark over gras of grastégels: ‘Hier is niet goed over nagedacht, het wordt een modderpoel’

VLIJMEN - Het is in de categorie ‘klein leed’. Dat weet Yvet Paulides uit Vlijmen zelf ook wel. ,,Maar het is óók een kleine, dagelijkse irritatie die volgens mij gemakkelijk is op te lossen.” Hoe dan? ,,Door drie of vier grasbetontegels neer te leggen.”