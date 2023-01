Dodelijk ongeval in Brabant: verdachte reed mogelijk 117 kilometer per uur

De strafzaak stond vrijdag bij de rechtbank in Breda gepland, maar zowel de verdachte zelf als zijn advocaat kwamen niet opdagen. Ook nabestaanden van het 66-jarige slachtoffer waren er niet. Over twee weken zal dat anders zijn. Op 14 februari wordt de zaak inhoudelijk behandeld, zo maakte de rechtbank bekend. Dan zal ook een strafeis klinken tegen de Rotterdammer.

Die man passeerde een in de straat liggende vluchtheuvel aan de verkeerde kant en schepte daarbij de Tilburger, die zijn hond aan het uitlaten was, op de oversteekplaats. Het Openbaar Ministerie verdenkt de bestuurder van doodslag. Mogelijk was de man bezig met een straatrace en werd hij opgejut door andere mensen in de wagen, suggereerde de advocaat van de Rotterdammer in september tijdens een eerdere zitting in het proces.