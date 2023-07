Dodelijk ongeval op boerenerf in Schijndel, slachtoffer komt onder gekantelde shovel terecht

Verkeers­lich­ten op kruispunt Turnhoutse­baan en Tijvoortse­weg, totdat er een rotonde komt

GOIRLE - Op het kruispunt Turnhoutsebaan en Tijvoortsebaan in Goirle zijn vanaf oktober verkeerslichten in werking. Het gevaarlijke verkeerspunt staat op de nominatie voor een rotonde, zoals al jaren geleden met de provincie Brabant is afgesproken.