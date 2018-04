Bezoekers Droomvlucht: 'Vechtende meisjes rookten in wachtrij en draaiden muziek'

KAATSHEUVEL – De grote vechtpartij bij de attractie Droomvlucht in de Efteling zondag is ontstaan nadat twee minderjarige meisjes in de wachtrij muziek draaiden en een sigaret opstaken. Dat zeggen bezoekers tegen deze krant. Bij de uitgang van de familie-attractie kwam het uiteindelijk tot een handgemeen waarbij meerdere gewonden vielen.

De irritaties tussen de betrokkenen ontstonden in de wachtrij van de Droomvlucht.

De twee meisjes eisten volgens getuigen de aandacht op door in de wachtrij te drinken en te roken. Dat is sinds een jaar verboden. Ook zouden de meisjes muziek draaien, tot ergernis van jonge ouders met kinderen.

,,Ze stonden een paar rijen voor ons”, zegt een 19-jarige bezoekster uit Dodewaard, die liever niet met haar naam in de krant wil. ,,Ze waren heel vervelend en op een manier gekleed die echt niet kan in een pretpark. Op een gegeven moment greep iemand in en sprak de meisjes aan op hun gedrag.”

Vlam in de pan

Er vielen woorden over en weer, maar tot een handgemeen kwam het niet. Eén van de meisjes riep volgens de bezoekers ‘ik spreek jou nog wel’ en stapte toen in de Droomvlucht. ,,Vervolgens hebben ze mensen op staan wachten bij de uitgang”, zegt de ooggetuige. Daar sloeg tegen het einde van de middag de vlam in de pan.

Politieagenten van drie teams in de regio moesten de handen ineenslaan met medewerkers van het pretpark om het conflict te sussen. Tijdens de arrestatie keerden twee mannen uit Amsterdam en Purmerend zich tegen de politie. De aanwezige agenten werden beledigd en bedreigd. Dit duo werd opgepakt.

Ook werden een 16-jarig meisje uit Oisterwijk en een 17-jarig meisje uit Den Bosch in de boeien geslagen, vermoedelijk de meisjes van de wachtrij. Verder werden nog een 20-jarige vrouw uit Amsterdam, een 19-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige man uit Purmerend opgepakt.

De arrestanten worden verdacht van mishandeling, bedreiging en belediging en moesten de nacht in de cel doorbrengen. Door beide partijen is of wordt aangifte gedaan. Verhalen over harde muziek of sigaretten zijn bij de politie nog niet bekend, maar ze houdt er wel rekening mee dat de ruzie het gevolg is van opmerkingen die gemaakt zijn.

Weinig meegekregen

De Efteling heeft geen goed woord over voor het gedrag van de bezoekers. ,,In een sprookjeswereld als de Efteling hoort dit absoluut niet thuis”, reageert woordvoerster Femke van Es. ,,Alle lof voor het optreden van onze beveiligingsmedewerkers en de hulpdiensten, die snel ter plekke waren.”

Of de verdachten een parkverbod krijgen, hangt volledig af van het politieonderzoek, meldt de Efteling. Dat onderzoek is volgens de politie nog in volle gang.

Volgens de woordvoerder hebben weinig bezoekers last gehad van het voorval. Dit blijkt ook uit de reacties op sociale media: de meeste bezoekers laten weten niets van het incident te hebben meegekregen en een leuke dag gehad te hebben.

Andere reacties

Toch vond een enkeling dat er een rare sfeer hing in het park. ,,Ik was blij dat ik mijn zoontje niet bij mij had", laat Angelique Hoogeveen weten. ,,Mensen keken elkaar arrogant en boos aan.” Ook Maurizio van der Straaten stond zondag in de wachtrij voor de Droomvlucht. ,,Er waren irritante mensen die veel aandacht trokken omdat ze aan het roken en het drinken waren”, schrijft hij op Facebook.