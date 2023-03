Dolend DIOZ gooit bijltje er bij neer: ‘Ons doel is om dit seizoen nog minstens een wedstrijd te winnen’

Vierde klasse BNSV slaagde er niet in om tegen DIOZ de volle buit te pakken. De formatie van Hans Vos moest genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Het is een uitslag waar beide ploegen weinig aan hebben. De ploeg uit Zegge is immers dit seizoen nog zonder overwinning en voor NSV lijkt degradatie niet meer af te wenden.

NSV – DIOZ 1-1 (1-1). 1-0 Wiebe Naalden, 1-1 Guus Feijns.

Bij dit degradatieduel tussen de nummers dertien en veertien in op de ranglijst was het belang voor de ploeg uit Nispen het grootst. DIOZ behaalde uit de voorafgaande achttien wedstrijden slechts twee punten en, hoewel officieel nog niet gedegradeerd, is een entree volgend seizoen in de vijfde klasse onvermijdelijk. Bij winst zou NSV weliswaar voorlaatste blijven, maar de formatie van Hans Vos zou dan weer aanhaken bij de clubs die hier net boven staan en heeft dan weer de mogelijkheid om niet alleen rechtstreekse degradatie, maar ook het spelen van nacompetitie te ontlopen.

Voorsprong

NSV startte sterk en kwam door een treffer van Wiebe Naalden al binnen vijf minuten op voorsprong. Maar naar mate de tijd vorderde, haalde DIOZ het initiatief naar zich toe. De bezoekers kregen vier grote kansen, maar die werden niet benut. Pas in de 45e minuut slaagde Guus Feijns erin om de Nispense goalie te passeren. DIOZ-trainer John van Aert, die overigens volgend seizoen NSV onder zijn hoede heeft, vindt dat er voor zijn ploeg tijdens het eerste bedrijf meer in zat.

Van Aert: ,,We kregen vier open kansen, maar het benutten hiervan is het hele seizoen al het probleem.’’ Beide trainers typeren het spel in de tweede helft als degradatievoetbal. Hoogtepunten bleven achterwege.

Neergelegd

Van Aert heeft zich al lang neergelegd bij degradatie: ,,Ik wist voor aanvang dat het een zwaar seizoen ging worden. Door het vertrek van Dennis Slooters, Robert van Hest, Stefan Bartels, Peter van der Bom, Richy van Dam en Paul Pesman hebben we veel kwaliteit ingeleverd. Onze doelstelling is om dit seizoen nog minstens een wedstrijd te winnen. Dit hebben we ook tegen NSV geprobeerd.’’

Hans Vos berust nog lang niet in degradatie van zijn ploeg, hoewel de achterstand op Grenswachters, de huidige nummer acht, zeven punten is. Vos: ,,We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. In de resterende zeven duels moeten we nog tegen clubs die ook strijden tegen degradatie. De beslissing valt waarschijnlijk pas na de laatste wedstrijd.’’

BSC – ODIO 2-1 (2-1). 1-0 Levy Schotel, 1-1 Maarten Constandse (e.d.), 2-1 Bram Kerstens.

Ondanks de magere overwinning vindt BSC-trainer Bas Antens dat zijn ploeg weinig problemen had met ODIO: ,,Als we de kansen beter hadden benut, was de score hoger uitgevallen. Hierdoor hielden we ODIO in leven. We waren de hele wedstrijd sterker.”

ODIO-trainer Erwin van Schilt vindt dat BSC verdiend heeft gewonnen: ,,Ik miste veel spelers. Toch hebben we het de koploper nog lastig gemaakt.’’

METO – WVV ’67 2-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Gijs Verresen.

Volgens WVV-trainer Ruud Spierings valt er niets af te dingen aan de zege van METO. ,,We waren misschien qua voetbal beter, maar we hebben niet gebracht wat we kunnen brengen. METO was feller en agressiever. Hier ontbrak het bij ons aan en dat is precies wat je nodig hebt in zo’n derby.’’

Ook METO-trainer Ronald Broos vindt de zege van zijn ploeg terecht: ,,We kwamen goed uit de startblokken en waren het eerste half uur heer en meester. Daarna hebben we de wedstrijd gecontroleerd.’’

Nieuw Borgvliet – Noordhoek 3-2 (3-1). 0-1 Jordy van Geel, 1-1 en 2-1 Ricky Bergmans, 3-1 Ahmed Mohammed, 3-2 Van Geel.

Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot: ,,Ondanks onze voorsprong kon Nieuw Borgvliet uitlopen naar 3-1 omdat we niet fel genoeg waren. In de tweede helft was er die felheid wel. Met een beetje geluk hadden we er een gelijkspel uit kunnen slepen.’’

Stephan van den Herik, elftalleider van Nieuw Borgvliet, is van mening dat zijn ploeg een grotere overwinning verdiende. ,,Noordhoek scoorde twee maal omdat we niet adequaat verdedigden. Gezien het aantal kansen, had de score hoger uit moeten vallen’’, aldus Van den Herik.

Rimboe – Grenswachters 4-2 (1-1). 0-1 Tim van de Bleeken, 1-1 Omer Tekinbas (pen.), 2-1 Soufyan el Allouchi, 3-1 Hakan Patan, 4-1 Stijn van Gent, 4-2 Nicky Verboven.

Peter van Oirschot, de trainer van Grenswachters, vindt dat de scheidsrechter zijn ploeg de punten afhandig heeft gemaakt. Van Oirschot: ,,Hij gaf een penalty wegens hands, maar dat klopte niet. Die man stond in de middencirkel en kon het nooit hebben gezien. Bij het tweede doelpunt van Rimboe was de bal niet over de lijn. Ook hierbij stond hij veel te ver weg. Dit deed ons de das om, terwijl we niet de mindere waren van Rimboe.’’

Deniz Coban, assistent-trainer van Rimboe, vindt ook dat het krachtsverschil tussen beide ploegen minimaal was. Coban: ,,We hebben ons na de 0-1 achterstand snel herpakt. Gelukkig vielen de 2-1 en 3-1 kort achter elkaar.’’

SVC – Sprundel 2-2 (1-0). 1-0 Arssalan Amenchar, 2-0 Jorn Magielse, 2-1 Thom Lazeroms, 2-2 Gijs Hermans.

,,Onterecht deze uitslag. Sprundel had de hele wedstrijd niets te vertellen’’, uit SVC-trainer Ad Straver zijn frustratie. ,,Wij waren qua voetbal de betere ploeg, maar vergaten onszelf te belonen. Na rust kregen we twee knullige tegendoelpunten.’’

Sprundel-trainer Patrick Arnouts is blij dat zijn ploeg in de laatste minuut nog langszij kwam. ,,Wij begonnen te slap, maar na rust ging het beter. We gingen aanvallender voetballen en namen meer risico. Hierdoor kwamen we beter in de wedstrijd en dit leidde uiteindelijk nog tot de 2-2.’’