Döllekesgat heeft weer zin in een optocht na drie jaar zonder

Wat in elk geval niet is veranderd: in Döllekesgat nemen ze royaal de tijd voor de optocht. Zoals eigenlijk altijd wel het geval is, duurde het ook nu weer bijna een uur voordat de opening van de optocht de Dorpsstraat bereikte. Dat er nog maar pakweg de helft van het aantal inschrijvingen meededen in vergelijking met enkele jaren geleden, deed daar weinig aan af.

En in dat eerste deel werd gelijk de toon gezet. In korte tijd kwam een drumband en vervolgens nog drie live-orkestjes voorbij. Dweilorkest De Piepertjes speelde ‘vurige nummers'. Ze liepen voor de Döllekesblussers. En zo klonk het nummer Fire van the Pointer Sisters en Sex on fire van Kings of Leon gespeeld op koper en andere blaasinstrumenten.

Overigens zagen die Döllekesblussers er prachtig uit. Prins John I is al drie jaar prins carnaval van de Döllekes en eindelijk mocht hij in de optocht verschijnen. In zijn gevolg had Jeugdprinses Frederike I een eigen wagen met orkest. De roep om een prinses carnaval in Döllekesgat klinkt al langer. Mogelijk dat de jeugdprinses dat pad heeft geëffend.

En de uitslag:

Muziek: 1. Hardslag, 2. Van Heukelom, 3. De Buitenbintjes

Aanmoedigingsprijs: Anita & Patrick

Kleine Act: 1. Duo Zonder Pardon, 2. Esther & Maartje en de Flapdrollen, 3. Eef en Co

Middelgrote Act: 1. Cv De Dames, 2. Cv De Maatjes, 3. De Koffiedames

Grote Act: 1. Cv Zonder Joris met Joris, 2. Spuit 11, 3. De Rommelpot

Volledig scherm Er werd druk gezocht naar een gouden schat tijdens de optocht in Döllekesgat. © Pix4Profs / Johan Wouters

Volledig scherm Een dappere clown is zojuist uit het grote kanon gevuurd tijdens de optocht in Döllekesgat. © Pix4Profs / Johan Wouters

Volledig scherm De Döllekesblussers bestreden de brand met hun Spuit 11 met slingers en confetti in Döllekesgat. © Pix4Profs / Johan Wouters