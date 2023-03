Dominique (42) doodgeslagen in bijzijn van zijn zoon, man uit Geldrop opgepakt

Hovenier Matthijs laat de koffer met 2 miljoen staan maar ziet toch zijn dromen uitkomen

Was hij tot het laatst toe doorgegaan met koffers open maken, dan had Matthijs 2 miljoen euro kunnen winnen. De 30-jarige Gravenaar besloot zondagavond in de zenuwslopende spelshow Miljoenenjacht met presentatrice Linda de Mol echter eerder te stoppen. Niet onverdienstelijk: hij ging toch nog aan de haal met 244.000 euro.