Dommeldal ingezet als verdedigingslinie

Traumaheli­kop­ter landt midden in de Efteling, uitkijkto­ren Pagode staat even stil

KAATSHEUVEL - De Pagode stond maandagmiddag even stil, omdat een traumahelikopter midden in de Efteling moest landen. Ook was de uitgang tijdelijk afgesloten, om ruimte voor de helikopter te maken. Een gast was in het park onwel geworden.