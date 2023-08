Domper voor Deurnese oranjefans: geen Oranje-Spanje in kroeg door te weinig agenten

met video Ernstig ongeluk op de A58 bij Moergestel, weg weer vrij

MOERGESTEL - Op de A58 in de richting van Eindhoven naar Tilburg is donderdagochtend rond 10.00 uur een ernstig ongeluk gebeurd. Een automobilist raakte bij Moergestel van de weg, mogelijk dat de persoon onwel is geworden.