Dongen gelooft nog heilig in handhaving: ‘Zeker als we zo blijven spelen’

Hoe Guido na een ziekte de succesvol­le gigolo Tom werd: ‘Veel mensen doen nog steeds een beetje gek over seks’

DEN BOSCH - Gigolo? Gezelschapsheer? Hoe je het ook noemt, Guido (47) had als Tom Smith seks met vrouwen voor geld. Dat het vak meer inhoudt dan ‘een snelle wip’ is later dit jaar te lezen in een biografie. Over jeugd en trauma’s, maar ook met hitsige verhalen.