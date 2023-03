Dongen worstelt met toekomst kindcentra: ‘Geen garantie dat het bij dit bedrag blijft’

De raad voelde zich voor een voldongen feit geplaatst. Vanwege oplopende kosten is negen ton extra nodig om IKC Anspach te bouwen. Alleen dan kan de kwaliteit van het gebouw gewaarborgd worden. De meeste partijen vonden dat daar niet aan getornd mag worden. Het enige verzet kwam van de VVD.

Frans den Broeder hield een technisch betoog, waarin hij artikelen uit verordeningen aanhaalde. Volgens hem ondersteunden die zijn gedachte dat de gemeente geen extra geld uit kan trekken. Toen hij te horen kreeg dat zijn partij eerder had ingestemd met de manier waarop de budgetten voor de nieuwe IKC’s tot stand gekomen waren, was zijn verweer dat hij toen niet in de raad zat. Dat kwam hem te staan op schampere reacties.

Hij wilde dat er op korte termijn gestart zou worden met de aanbesteding, zodat de gemeente offertes kan aanvragen. Dan is er meer zicht op de reële kosten. Daar ging de rest van de raad niet in mee.

Heikel probleem

Den Broeder legde wel een heikel probleem op tafel. Wat te doen met de toekomstige nieuwbouw van andere IKC’s, zoals die in de Beljaart en de Biezen. De bouwkosten zullen waarschijnlijk ook hoger uitvallen dan de bedragen die de raad ervoor wilde uitttrekken. Hij was beducht voor meer en hogere tegenvallers. „We hebben geen garantie dat het bij dit bedrag blijft. Stel dat we straks in totaal uitkomen op een extra bedrag van acht miljoen. Wat doen we dan?” CDA, D66 en de Ouderenpartij wilden de kwaliteit van die gebouwen onaangetast laten. Ook als dat betekent dat de kredieten straks verhoogd moeten worden.

Iris Vermeulen van de Volkspartij Dongen hield zich op de vlakte. Ze vond dat de raad nu moest toekennen aan IKC Anspach, en later bekijken of er extra geld is voor de andere IKC’s. Dus IKC’s die later gebouwd worden, kunnen de dupe worden van de scholen die het eerst aan de beurt zijn, werd haar voorgehouden. Ze hield voet bij stuk.

Bommetje in debat

Op de valreep gooide Gitta Camfferman (D66) nog een bommetje in het debat. „We hebben in de krant kunnen lezen dat Brabant op slot gaat”, zei ze. „Wat gaat het effect worden op de bouw van de scholen?” Wethouder Denise Kunst kon daar nog geen antwoord op geven, maar gaat ervan uit dat het extra krediet toereikend zal zijn, en beloofde de raad op de hoogte te houden van veranderingen.

Over twee weken stemt de raad vrijwel zeker in met het extra krediet. Het is afwachten wat het lot wordt van de nieuwbouw van de andere IKCs’.