Dongense Goederenbank toch niet naar Eagle Shelter, maar nieuwe plek nog geheim

Het was wel een verrassing, stelt wethouder Ankie de Hoon. „Het verrast ons ook omdat niet bekend is wat de nieuwe locatie zal worden. In oktober hebben we nog met de heer Kooijman van de Goederenbank gesproken. Toen was er nog sprake van dat ze per 1 februari zouden overgaan naar de Eagle Shelter, omdat de Entree op die datum weer in handen moet komen van de eigenaar. Het is wel zaak dat ze hun cliënten goed informeren en een plek vinden waar ze voor langere tijd gebruik van kunnen maken.”