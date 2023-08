Door Fiona zien muurschilderingen in de Sprundelse kerk er weer tiptop uit: ‘Je maakt van iets lelijks iets moois’

Anita Witzier en tuinspecia­lis­ten van Binnenste­bui­ten geven grijze straat kleur: ‘Ze is een schat’

DEN BOSCH - Zo groen als de Bossche Boschmeersingel is, zo grijs was de Olivier van Noortstraat die er vlakbij ligt. Het bleef bij wat planten achter de ramen. Maar nu is alles anders. Met dank aan de bewoners en de makers van het KRO-NCRV-programma ‘12 straten groen’.