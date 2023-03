Door regen en droogte staat waterschap vaker in schijnwerpers; zien we dat ook terug bij verkiezingen?

Expositie en tour geven de dakloze een gezicht: ‘Ze zijn echt niet allemaal verslaafd en werkloos’

BREDA - Verplaats je eens in de belevingswereld van een dakloze, zet je vooroordelen opzij. Dat is de bedoeling van de expositie Uit je Dak! en de bijbehorende straattour. De tentoonstelling werd zaterdag geopend in de Nieuwe Veste in Breda.